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Вчера, 17:39

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 20,85%

УрБК, Москва, 03.03.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во третьей декаде февраля снизилась с 21,06% до 20,85%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще жаловаться на хищение средств с текущих счетов и депозитов, а также на оформление кредитов с последующим выводом средств. В 2024 году служба финансового уполномоченного получила 2,5 тыс. таких обращений против 1,5 тыс. в предыдущем году.
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