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Вчера, 11:49

Россияне стали чаще жаловаться на хищение средств с текущих счетов и депозитов

УрБК, Москва, 17.02.2025. Россияне стали чаще жаловаться на хищение средств с текущих счетов и депозитов, а также на оформление кредитов с последующим выводом средств. В 2024 году служба финансового уполномоченного получила 2500 таких обращений против 1500 в предыдущем году, пишут «Ведомости».

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова сообщила, что служба отмечает увеличение числа обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вкладов от имени заявителей. В результате такой схемы клиенты банков теряют не только вложенные средства, но и весь потенциальный доход по ним.

По данным на 1 января 2025 года, граждане хранят в банках 57,5 трлн руб. Всего с начала 2024 года средства населения выросли на 12,6 трлн руб. (+28%).

Ранее УрБК писал, что свердловчане стали чаще жаловаться в Центробанк на кибермошенников.
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