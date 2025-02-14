УрБК, Москва, 17.02.2025. Россияне стали чаще жаловаться на хищение средств с текущих счетов и депозитов, а также на ...

Россияне стали чаще жаловаться на хищение средств с текущих счетов и депозитов

Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенников

Россияне стали вдвое чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с начислением процентов по вкладам

УрБК, Москва, 03.02.2025. В 2024 году Банк России зарегистрировал более 2 тыс. обращений граждан с жалобами на банки по ...