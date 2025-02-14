УрБК, Москва, 17.02.2025. Россияне стали чаще жаловаться на хищение средств с текущих счетов и депозитов, а также на ...14.02.2025 Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенников
Банк России опубликовал статистику по обращениям жителей Среднего Урала ...03.02.2025 Россияне стали вдвое чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с начислением процентов по вкладам
УрБК, Москва, 03.02.2025. В 2024 году Банк России зарегистрировал более 2 тыс. обращений граждан с жалобами на банки по ...22.11.2024 Россияне стали чаще жаловаться ЦБ на необоснованную блокировку банковских карт
УрБК, Москва, 22.11.2024. Количество жалоб в ЦБ россиян, чьи банковские карты отключают от обслуживания из-за ...20.03.2024 Число жалоб свердловчан в Роспотребнадзор на сервисы дистанционной торговли увеличилось на 76%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. В 2023 году свердловчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на компании из сферы ...