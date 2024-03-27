Samsung в начале года нарастил маркетинговую деятельность в РФ на 30%

УрБК, Москва, 27.03.2024. С 3 апреля 2024 года в сервис Samsung Pay нельзя будет добавить банковскую карту «Мир» для ...22.01.2016 Samsung намерен повысить цены на смартфоны на 10%
УрБК, Москва, 22.01.2016. Samsung рассматривает возможность повышения цен на свои продукты, учитывая сегодняшние темпы ...22.11.2013 Суд обязал Samsung выплатить Apple 290 млн долларов
Федеральный суд штата Калифорния вновь признал обоснованными утверждения крупной американской IT-корпорации Apple о ...26.10.2012 Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до трети
Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 31% по итогам третьего квартала 2012 года. За три месяца корейская ...27.08.2012 Акции Samsung рухнули на 6,9% из-за поражения в суде по иску Apple о нарушении патентов
УрБК, Москва, 27.08.2012. Акции корпорации Samsung, проигравшей в пятницу, 24 августа, американской компании Apple ...