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Вчера, 09:02

Samsung в начале года нарастил маркетинговую деятельность в РФ на 30%

УрБК, Москва, 25.02.2025. Компания Samsung в январе-феврале 2025 года нарастила маркетинговую деятельность в РФ на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По сравнению с ноябрем-декабрем 2024 года количество рекламы южнокорейской компании в начале года выросло на 10%. Большая часть рекламной активности ведется через оператора МТС.

Таким образом, Samsung поддерживает тренд на восстановление маркетинговой активности среди компаний, ранее свернувших свою деятельность в России. Однако южнокорейский вендор, как и многие другие компании, пока официально не принял решение о возобновлении прямых поставок в страну.
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