Южнокорейские компании LG и Samsung заявили о возможном возвращении в Россию
УрБК, Москва, 28.03.2025. Южнокорейские производители электроники и бытовой техники LG и Samsung заявили о возможном возвращении на российский рынок на фоне переговоров между США и РФ о перемирии и снятии санкций. Об этом сообщает
«Коммерсантъ» со ссылкой на The Korea Times.
Согласно материалам корейского издания, представители компаний уклоняются от однозначных ответов и обозначения сроков, однако заявляют о «внимательном наблюдении за ситуацией» и готовности возобновить работу на российском рынке в случае снятия санкций и изменений в геополитической ситуации. Отметим, что предпосылки к возобновлению сотрудничества с Россией уже наблюдаются. Так, в феврале этого года Samsung нарастил маркетинговую активность в России на 30%, а LG Electronics недавно частично возобновил работу на своем заводе в Москве.
Стоит отметить, что возвращение на рынок электроники в России может оказаться для корейских производителей проблематичным, так как за время их отсутствия освободившиеся места заняли конкуренты из Китая. Так, например, согласно данным рыночного трекера StatCounter, доля Xiaomi в феврале этого года составила 20,93%, позволив компании из КНР занять второе место на рынке после Apple с 29,21%. Samsung занял только третье место с 17,31%. Впрочем, корейские компании заявляют, что готовы побороться за потребителя.
The Korea Times отмечает, что Россия является крайне важным торговым партнером для Южнокорейской республики. В 2021 году объем двусторонней торговли между странами составлял почти 30 млрд долл. Помимо этого, согласно данным издания, корейская продукция пользовалась у россиян предпочтением и российский рынок всегда оставался крайне важным и перспективным для корейских компаний. Таким образом, возвращение крупных корейских брендов в РФ в случае удачного завершения переговоров в Эр-Рияде видится возможным уже в ближайшем будущем.