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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 февраля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Узоры золота на стали…»

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 февраля в 18.30 пройдет кураторская экскурсия по выставке «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа». Мероприятие проведет научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Арина Логинова, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 февраля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Узоры золота на стали…»

В ходе экскурсии ценители искусства смогут поближе познакомиться с темами, связанными с позицией оружия в контексте мусульманской культуры. Взгляд снаружи и изнутри мира Ближнего Востока позволит рассмотреть внешнее оформление предметов вооружения и понять, какие идеи в нем заложены.

На экспозиции представлено более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа. В том числе, экспонаты, в которых отразились верования шиитов, история династии Каджаров и ключевые моменты русско-персидских войн первой четверти XIX века.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 февраля пройдет кураторская экскурсия по выставке «Узоры золота на стали…»

Одной из ведущих тем выставки стало украшение оружия, поскольку восточные мастера уделяли одинаковое внимание как функциональному назначению оружия, так и его внешнему виду. Не менее интересными стали экспонаты, связанные со всаднической культурой, а также работы европейских мастеров, на которых запечатлен загадочный мир Востока.

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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