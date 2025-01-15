«МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. «МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити — в башне «Исеть» и бизнес-центре «Демидов». Скорость мобильного интернета на объектах теперь достигает 50 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Компания запустила дополнительный среднечастотный слой внутри зданий, что позволило увеличить емкость сети и обеспечить уверенный 4G-сигнал. Обновление сети вызвано повышением активности посетителей. Так, объем передачи данных в сети 4G в «Исети» в феврале вырос на 23% по сравнению с январем. Общий объем трафика посетителей «Исети» и «Демидова» с начала года сопоставим с 28 тыс. часов видеозвонков.



«Особенности конструкций объектов зачастую затрудняют проникновение сигнала внутрь помещений, а количество сотрудников, гостей и жителей высоток постоянно растет. Модернизация индор-решения в таких случаях позволит оставаться на связи даже в период пиковых нагрузок. Максимальные скорости передачи данных могут достигать 50 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.



Отметим, что за последние 12 месяцев оператор запустил и модернизировал более 1 тыс. 300 объектов связи на территории Свердловской области. В частности, были обновлены точки в Екатеринбургском зоопарке и парке Маяковского.