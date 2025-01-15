«МегаФон» улучшил связь в деловом квартале Екатеринбург-Сити

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование недалеко от популярного горнолыжного ...15.10.2024 «МегаФон» в нескольких районах Каменска-Уральского Свердловской области установил новое оборудование с технологией VoLTE
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. «МегаФон» в нескольких районах города Каменска-Уральского Свердловской области ...15.02.2024 Потребление интернет-трафика абонентами «МегаФона» в аэропорту Кольцово выросло на 86% в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года потребление интернет-трафика абонентами сотового оператора ...15.11.2023 «МегаФон» установил новое оборудование в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Сотовая связь в екатеринбургском районе Академический стала стабильнее, а скорость ...05.08.2020 «МегаФон» улучшил интернет в торговых центрах Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. Специалисты «МегаФона» улучшили связь и интернет в торговых центрах «Аида» и «Гулливер» ...