Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов составил 10,28 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.08.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июле микрозаймов составил 9,63 тыс. руб., ...25.07.2024 В Челябинской области средний размер выданных за месяц микрозаймов снизился на 1,6%
УрБК, Челябинск, 25.07.2024. В Челябинской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 9,56 тыс. руб., ...27.06.2024 Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в мае микрозаймов
УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области средний размер выданных в мае микрозаймов составил 9,71 тыс. руб., ...22.05.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов за месяц снизился на 0,5%
УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинской области средний размер выданных в апреле микрозаймов составил 9,56 тыс. ...27.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных микрозаймов в феврале составил 9,32 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинской области средний размер выданных в феврале микрозаймов составил 9,32 тыс. ...