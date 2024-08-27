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Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов составил 10,28 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 21.02.2025. Средний размер выданных на Южном Урале в январе 2025 года микрозаймов составил 10,28 тыс. руб. Показатель снизился на 0,6% в сравнении с прошлым месяцем, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Челябинская область расположилась на 13 строчке рейтинга исследованных регионов РФ. Лидерами по среднему размеру микрозаймов стали Москва (12,86 тыс. руб.), Санкт-Петербург (11,52 тыс. руб.), Московская (11,42 тыс. руб.) и Новосибирская (10,65 тыс. руб.) области, а также Краснодарский край (10,63 тыс. руб.). В целом по стране в январе текущего года средний размер микрозаймов составил 10,27 тыс. рублей, что на 1,4% меньше в сравнении с предыдущим месяцем (10,41 тыс. руб.).

«В январе средний размер микрозайма сократился впервые с августа прошлого года. При этом и в 2024 году его значение, в целом, было достаточно стабильным, а рост не превышал инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе, с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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