В Екатеринбургском музее ИЗО 23 февраля пройдет квест для детей «Храбрый лев из Изумрудного города»

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...04.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 6 февраля пройдет лекция «Символизм в зарубежном искусстве»
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 6 февраля состоится лекция «Символизм в зарубежном ...02.10.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня, 2 октября, пройдет лекция «Собирательный образ. ...13.02.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 15 февраля пройдет лекция «Майолика Фрих-Хара: монументальная и камерная»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В четверг, 15 февраля, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО ...20.10.2023 В Музее наивного искусства 22 октября пройдет занятие «Уши, лапы и хвосты» для маленьких посетителей
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В воскресенье, 22 октября, в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) пройдут ...