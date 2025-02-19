В Екатеринбургском музее ИЗО 23 февраля пройдет квест для детей «Храбрый лев из Изумрудного города»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 23 февраля состоится квест для детей в возрасте от шести лет «Храбрый лев из Изумрудного города». Мероприятие начнется в 12.00 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова предложит ребятам отправиться в путешествие-приключение, где каждый сможет проявить свою смекалку и смелость, находчивость и отвагу.«Наша цель — помочь льву из Изумрудного города обрести храбрость и стать настоящим путешественником. Для этого мы отправимся по залам музея и встретимся лицом к лицу с опасностями: огнедышащими драконами, грозными чугунными исполинами и коварными каменными пираньями. Только самые смелые и решительные смогут преодолеть все преграды и найти заветное сокровище — великолепный «уральский изумруд», который откроет льву секрет настоящей храбрости!», — говорится в приглашении для ребят.В конце занятия для детей будет проведен мастер-класс, в ходе которого ребятам будет предложено создать свою фигурку храброго льва из яркой синельной проволоки.