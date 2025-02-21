Екатеринбургский музей ИЗО 2 апреля проведет мероприятия в рамках акции «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма

Материалы по теме

В Екатеринбургском музее ИЗО 23 февраля пройдет квест для детей «Храбрый лев из Изумрудного города»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 23 февраля ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 ноября состоится экскурсия для незрячих и слабовидящих посетителей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 ноября пройдет экскурсия ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября пройдет лекция «Космические города»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 6 октября пройдет лекция ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 и 18 августа пройдут ...

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательные мероприятия к Международному женскому дню

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в Международный женский день пройдут ...