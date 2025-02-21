Екатеринбургский музей ИЗО 2 апреля проведет мероприятия в рамках акции «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 2 апреля пройдут два мероприятия в рамках акции «Зажги синим» в поддержку Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Специалисты проведут экскурсию и музейное занятие на двух площадках музея, сообщает пресс-служба заведения.Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ
Так, в 12.00 в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова проведет музейное занятие «Храбрый лев из Изумрудного города». Участникам мероприятия будет предложено отправиться в путешествие-приключение, где каждый сможет проявить свои смекалку и смелость, находчивость и отвагу.
«Наша цель — помочь льву из Изумрудного города обрести храбрость и стать настоящим путешественником. Для этого мы отправимся по залам музея и встретимся лицом к лицу с опасностями: огнедышащими драконами, грозными чугунными исполинами и коварными каменными пираньями. Только самые смелые и решительные смогут преодолеть все преграды и найти заветное сокровище — великолепный «уральский изумруд», который откроет льву секрет настоящей храбрости!», — говорится в приглашении на занятие.
А в культурном центре «Эрмитаж-Урал» в 15.00 специалист отдела просвещения ЕМИИ Анна Марченко проведет экскурсию по истории архитектуры здания музея. Ее участники смогут познакомиться с архитектурой и историей трех строений, которые входят в комплекс музея. На третьем этаже Центра «Эрмитаж-Урал» каждый сможет притронуться к дореволюционной истории здания: деревянным стропилам, чугунным стяжкам и кирпичной кладке.
«Группа спустится с третьего на второй этаж по атмосферной винтовой лестнице и сможет заглянуть в недоступное для повседневных посетителей помещение: подъезд с парадной лестницей, выходящей на улицу Вайнера. Экскурсия завершится в подвале музея, среди оригинальных блоков песчаника, образующих фундамент — еще одном непубличном пространстве здания», — сообщается в анонсе мероприятия.
Участие во всех мероприятиях бесплатное для людей с расстройством аутистического спектра. Необходима
предварительная регистрация.