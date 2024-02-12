В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября пройдет лекция «Космические города»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 6 октября пройдет лекция «Космические города». Мероприятие начнется в 17.00 по адресу: улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



«Архитектура невесомости, как и поселения, которые человек создаст на других планетах, вряд ли будет похожа на земные здания и города. Наступило время, когда тема космической архитектуры из рук фантастов перешла в ведение ученых и проектировщиков», — говорится в анонсе мероприятия.



Лекцию для посетителей музея прочтет кандидат архитектуры, художник, дизайнер, писатель, педагог Александр Коротич.