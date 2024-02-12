В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября пройдет лекция «Космические города»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября кандидат архитектуры, художник, дизайнер, ...Сегодня, 09:02 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября Александр Коротич прочтет авторскую лекцию «Плавающие города»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В воскресенье, 6 октября, кандидат архитектуры, художник, дизайнер, писатель, педагог ...Вчера, 16:25 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября пройдет лекция «Летающие города»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 октября пройдет лекция ...12.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Легенды уральского авангарда против социалистического реализма»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 сентября пройдет лекция «Легенды уральского ...