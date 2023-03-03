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Вчера, 11:06

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательные мероприятия к Международному женскому дню

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в Международный женский день пройдут развлекательные мероприятия для посетителей. Взрослым будет интересна лекция «Очарование и величие XIX века. Российские императрицы — первые модницы при дворе», для детей пройдет занятие «Милейшие и неповторимые», сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Лекцию «Очарование и величие XIX века. Российские императрицы — первые модницы при дворе» в здании музея на улице Воеводина, 5 прочтет заведующая научно-просветительским отделом Вероника Калинина.

«История искусства девятнадцатого столетия неразрывно связана с историями иностранных принцесс, которые волею судеб становятся российскими императрицами. На примерах портретов этих красивых женщин рассмотрим тенденции в моде и в искусстве XIX века», — говорится в анонсе мероприятия.

Музейное занятие «Милейшие и неповторимые» для детей с шести лет пройдет в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.

«Приглашаем вас на прогулку по музею, где мы обратим внимание на нежных муз, отважных воительниц и обычных женщин, изображенных на картинах западноевропейских художников. Посмотрим, как мастера передавали образ Девы Марии, обсудим картину немецкой художницы Анны Розины де Гаск и выясним, какие же женщины вдохновляли на творческие подвиги», — сообщается в анонсе мероприятия.

После экскурсии для детей будет организован мастер-класс, где участники создадут букет цветов. Занятие проводит сотрудник музея Анастасия Лапина. Продолжительность занятия — один час. Подробности можно узнать на сайте музея.

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