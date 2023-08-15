В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 и 18 августа пройдут мастер-классы «Городские наброски». Занятия будут интересны взрослым и детям в возрасте от 7 лет, сообщает пресс-служба музея.



«У каждого есть любимое место в городе, где хранятся истории и воспоминания, где пробуждается ностальгия. В честь 300-летия Екатеринбурга приглашаем взрослых и детей запечатлеть любимый город на листе. Вместе создадим открытку в технике акварельного скетчинга», — сообщается в анонсе мероприятия.



Занятие для посетителей проведет сотрудник музея Анастасия Лапина. Адрес: ул. Вайнера, 11, начало в 12.00. Продолжительность занятия составит 1 час.