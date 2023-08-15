В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая ...27.07.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 июля пройдет кураторская ...21.04.2023 Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательно-образовательную программу для посетителей на выходные
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в ближайшие выходные по традиции пройдет ряд ...24.03.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут завершающие мероприятия в рамках выставки «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа»
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 26 марта, ...07.03.2023 Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательные мероприятия к Международному женскому дню
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в Международный женский день пройдут ...