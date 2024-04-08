ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Новокузнецке завершился VI проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» — ...

Представители ЕВРАЗа рассказали о грантовых конкурсах предприятия на проектном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В двухдневном образовательном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» компаний РУСАЛ ...

ЕВРАЗ и РУСАЛ провели совместный практикум по социальному проектированию

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Новокузнецке 13 и 14 марта пройдет V образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. ...

ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут совместный двухдневный практикум по социальному проектированию

ЕВРАЗ и РУСАЛ провели в Новокузнецке форум для проектировщиков

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. С 17 по 19 ноября в Новокузнецке прошел III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. ...