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ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. 17 марта ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив

Образовательное мероприятие традиционно проводится в рамках грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и «Устойчивые города РУСАЛа». Ежегодно главной темой интенсива становится улучшение жизни в городах.

ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив

«На обучение приглашаются представители некоммерческого сектора, авторы социальных проектов, лидеры изменений из Новокузнецка и других городов юга Кузбасса. Интенсив пройдет по трем направлениям — «Создаем» (принципы разработки устойчивых проектов), «Воплощаем» (новые практики реализации городских инициатив), «Оцениваем» (инструменты и подходы к оценке эффективности социальных проектов)», — говорится в сообщении.

В рамках программы будут организованы теоретические и практические занятия с экспертами федерального и регионального уровней. Кроме того, запланированы мастер-классы от представителей некоммерческих организаций и городских активистов Новокузнецка, креативные сессии и нетворкинги. Участники получат знания о самых эффективных инструментах разработки, воплощения, продвижения и оценки социальных проектов. Также представители ЕВРАЗа и РУСАЛа расскажут о своих грантовых конкурсах, благодаря которым социальные проектировщики могут воплотить инициативы в жизнь. Материалы от экспертов и видеозаписи тренингов будут доступны на сайте проекта.

ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив

«Интенсив проводится с 2018 года, за это время его прошли порядка 1000 человек. ЕВРАЗ стремится поддерживать лидеров городских сообществ, которые готовы действовать, чтобы улучшать жизнь в родных городах. Образовательная программа помогает им становиться сильнее, результативнее и выводить социальные проекты на высокий уровень», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.

«Программа, в первую очередь, предусматривает обучение основам социального проектирования. Основная цель — подготовить инициативные команды, которые станут агентами позитивных изменений в своем городе. Компания РУСАЛ всегда уделяет особое внимание именно поддержке и развитию местных сообществ», — сказала исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Елена Тарасова.

Пройти регистрацию можно по ссылке. Участие бесплатное. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться до 7 марта 2025 года. Место проведения интенсива — город Новокузнецк, коворкинг-центр «Точка кипения», ул. Орджоникидзе, 15.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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