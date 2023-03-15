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Вчера, 11:44

Представители ЕВРАЗа рассказали о грантовых конкурсах предприятия на проектном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Новокузнецке завершился VI проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» — традиционное образовательное мероприятие, проводимое компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ с 2018 года.

Представители ЕВРАЗа рассказали о грантовых конкурсах предприятия на проектном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, встреча была посвящена проектам, которые меняют города.

Участниками стали более 100 представителей некоммерческого сектора, авторов социальных проектов, лидеров городских изменений из Новокузнецка и других городов Кузбасса. Совместно с опытными экспертами они обсудили, как разработать социальные проекты, эффективно ими управлять, какие инструменты и критерии применять при оценке проектов, как использовать нейросети при написании заявок на гранты. В рамках мероприятия прошла деловая игра — на протяжении дня команды разрабатывали проекты, которые помогут в развитии городов.

Представители ЕВРАЗа и РУСАЛа рассказали о грантовых конкурсах компаний, обучающих курсах и программах для желающих расширить свои компетенции и превратить идею в реализованный проект.

Как отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Центр социальных программ» в Красноярске Елена Тарасова, интенсив объединяет социальных проектировщиков городов, регионов ответственности ЕВРАЗа и РУСАЛа.

«С уверенностью скажу, что это пример лучшей практики бизнеса в такой тонкой и сложной сфере, как социальное проектирование. Надеюсь, что каждый получил новый опыт для себя, вдохновился идеями и вскоре реализует значимый для своего города социальный проект!» — отметила она.

По словам директора Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасии Кривоноженко, проектный интенсив является отличной площадкой для взаимодействия активных, заинтересованных людей, которые хотят развиваться сами и менять жизнь в родных городах.

«Здесь они получают реальные инструменты по поиску идей для социальных проектов, по усилению взаимодействия в команде, оценке своей деятельности. 15 апреля завершится прием заявок на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», надеюсь, интенсив вдохновит участников на новые интересные проекты», — отметила она.
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