ЕВРАЗ и РУСАЛ провели совместный практикум по социальному проектированию

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В двухдневном образовательном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» компаний РУСАЛ и ЕВРАЗ приняли участие более 300 лидеров представителей некоммерческого сектора, авторов социальных проектов. Участники мероприятия обсудили темы поиска креативных идей общественных инициатив и оценки влияния реализованных проектов на изменение качества жизни в городах.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в этом году интенсив прошел пятый раз в гибридном формате: онлайн и офлайн. В первый день проходило социальное проектирование в формате видеоконференций, где, по словам специалистов, можно было познакомиться с успешно реализованными проектами, встретиться с экспертами, методологами, специалистами в области разработки, продвижения и оценки социальных проектов. Участники разделились на три потока, в зависимости от своего опыта и компетенций: у каждого была возможность услышать краткое и емкое выступление от эксперта, задать ему вопрос. Материалы от экспертов и запись видеоконференции будут доступны на сайте проекта.



«Уже пять лет интенсив объединяет социальных проектировщиков городов, регионов присутствия ЕВРАЗа и РУСАЛа. За это время удалось значительно расширить географию мероприятия, сохранив фокус на объединение опыта, креативных идей, знаний о новых способах решения проектных задач. Надеемся, что каждый участник открыл для себя что-то новое и вдохновляющее!» — сообщила начальник департамента по КСО РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.



Во второй день участники встретились очно в Новокузнецке. Ключевой темой интенсива в 2023 году стала оценка эффективности социальных проектов, а также их долгосрочного влияния на жизнь в городах.



«Взаимодействие двух таких мощных корпораций, как ЕВРАЗ и РУСАЛ, в повышении эффективности социального проектирования в городах нашей ответственности, — совершенно точно пример лучшей практики бизнеса в такой тонкой и сложной сфере, как социальное воздействие. Интенсив программы в Новокузнецке с представителями некоммерческого сектора, общественных организаций подтвердил, насколько такой формат взаимодействия бизнеса и общества востребован сегодня», — отметила директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина.



Отмечается, что представители компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ рассказали участникам о возможностях в сфере реализации их идей — грантовых конкурсах, которые проводят компании, обучающих курсах и программах для желающих расширить свои компетенции и превратить идею в завершенный проект. До 14 апреля в Сибири проходит этап приема заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Также все желающие могут бесплатно пройти онлайн-курсы «Школы городских изменений» от компании РУСАЛ.