УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:21

ЕВРАЗ и РУСАЛ провели совместный практикум по социальному проектированию

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В двухдневном образовательном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» компаний РУСАЛ и ЕВРАЗ приняли участие более 300 лидеров представителей некоммерческого сектора, авторов социальных проектов. Участники мероприятия обсудили темы поиска креативных идей общественных инициатив и оценки влияния реализованных проектов на изменение качества жизни в городах.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в этом году интенсив прошел пятый раз в гибридном формате: онлайн и офлайн. В первый день проходило социальное проектирование в формате видеоконференций, где, по словам специалистов, можно было познакомиться с успешно реализованными проектами, встретиться с экспертами, методологами, специалистами в области разработки, продвижения и оценки социальных проектов. Участники разделились на три потока, в зависимости от своего опыта и компетенций: у каждого была возможность услышать краткое и емкое выступление от эксперта, задать ему вопрос. Материалы от экспертов и запись видеоконференции будут доступны на сайте проекта.

«Уже пять лет интенсив объединяет социальных проектировщиков городов, регионов присутствия ЕВРАЗа и РУСАЛа. За это время удалось значительно расширить географию мероприятия, сохранив фокус на объединение опыта, креативных идей, знаний о новых способах решения проектных задач. Надеемся, что каждый участник открыл для себя что-то новое и вдохновляющее!» — сообщила начальник департамента по КСО РЦКО «Сибирь» ЕВРАЗа, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.

Во второй день участники встретились очно в Новокузнецке. Ключевой темой интенсива в 2023 году стала оценка эффективности социальных проектов, а также их долгосрочного влияния на жизнь в городах.

«Взаимодействие двух таких мощных корпораций, как ЕВРАЗ и РУСАЛ, в повышении эффективности социального проектирования в городах нашей ответственности, — совершенно точно пример лучшей практики бизнеса в такой тонкой и сложной сфере, как социальное воздействие. Интенсив программы в Новокузнецке с представителями некоммерческого сектора, общественных организаций подтвердил, насколько такой формат взаимодействия бизнеса и общества востребован сегодня», — отметила директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина.

Отмечается, что представители компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ рассказали участникам о возможностях в сфере реализации их идей — грантовых конкурсах, которые проводят компании, обучающих курсах и программах для желающих расширить свои компетенции и превратить идею в завершенный проект. До 14 апреля в Сибири проходит этап приема заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Также все желающие могут бесплатно пройти онлайн-курсы «Школы городских изменений» от компании РУСАЛ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2023 ЕВРАЗ приглашает принять участие в грантовом конкурсе социальных проектов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. ЕВРАЗ объявляет о старте нового сезона грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город ...

16.02.2023 ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут совместный двухдневный практикум по социальному проектированию

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Новокузнецке 13 и 14 марта пройдет V образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. ...

17.11.2021 ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут совместный онлайн-практикум, посвященный целям устойчивого развития

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. Компании ЕВРАЗ и РУСАЛ в очередной раз реализуют партнерский проект, посвященный ...

23.11.2020 ЕВРАЗ и РУСАЛ провели в Новокузнецке форум для проектировщиков

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. С 17 по 19 ноября в Новокузнецке прошел III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. ...

10.11.2020 ЕВРАЗ И РУСАЛ проведут интенсив по проектному менеджменту в городах присутствия компаний

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованный в партнерстве ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (338)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18