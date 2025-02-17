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В Новокузнецке состоялся образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В рамках грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и «Устойчивые города РУСАЛа» прошел VII проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа.

В Новокузнецке состоялся образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В интенсиве приняли участие более ста человек из Новокузнецка и других городов Кузбасса. Главной темой мероприятия стало улучшение жизни в городах. Теоретические занятия были разделены на три направления, в рамках которых участники изучали принципы разработки устойчивых проектов, получали представление о новых практиках городских инициатив и развивали свои компетенции в оценке социальных проектов. Помимо этого, в рамках креативной сессии «Песочница» они смогли обменяться идеями и создать прототипы будущих проектов.

«Мы верим, что сильные местные сообщества — это ключ к процветанию городов.На интенсиве мы показали работающие инструменты, которые можно эффективно применять в социальном проектировании. Теперь ждем актуальные, яркие заявки на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». Прием — до 13 апреля», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко.
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