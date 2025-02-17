В Новокузнецке состоялся образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. 17 марта ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут в Новокузнецке образовательный интенсив «Создаем. ...27.06.2024 На конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было представлено 355 инициатив
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. На грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было ...08.04.2024 Представители ЕВРАЗа рассказали о грантовых конкурсах предприятия на проектном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем»
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Новокузнецке завершился VI проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» — ...15.03.2023 ЕВРАЗ и РУСАЛ провели совместный практикум по социальному проектированию
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В двухдневном образовательном интенсиве «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» компаний РУСАЛ ...10.11.2020 ЕВРАЗ И РУСАЛ проведут интенсив по проектному менеджменту в городах присутствия компаний
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованный в партнерстве ...