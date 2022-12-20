ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут совместный двухдневный практикум по социальному проектированию

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Новокузнецке 13 и 14 марта пройдет V образовательный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем» — партнерский проект компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ. Мероприятие состоится в рамках грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ.



В первый день практикума участники встретятся в формате онлайн. Посетить мероприятие смогут сотрудники муниципальных, некоммерческих организаций, социальные предприниматели, а также активные жители территорий присутствия компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ. Во второй день организаторы пригласят лидеров некоммерческого сектора сибирских городов на очную встречу.



«Среди спикеров — ведущие эксперты в области социального проектирования. Программа интенсива будет интересна как начинающим авторам социальных проектов, так и профессионалам проектного менеджмента: их ждут интерактивные лекции, практические задания, знакомство с успешными социальными практиками. Участники смогут обменяться своими наработками, наметить идеи для создания новых проектов, найти партнеров», — говорится в сообщении.



На мероприятии эксперты расскажут про поиск идей для социального проекта, его логику и составляющие части. Также упомянут, как привлекались ресурсы сообщества, о маркетинге и мониторинге, управлении рисками и результативностью, оценке социального проекта.



«Проектный интенсив в определенном смысле — перезагрузка для лидеров городских изменений. И мы надеемся, что среди них будет больше молодых активистов. Уже второй год в Сибири действует программа по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: люди будущего». 20 февраля стартует очередной грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Мы рассчитываем, что образовательное событие добавит участникам вдохновения для создания новых ярких проектов», — отметил руководитель направления по КСО и связям с органами госвласти ЕВРАЗа Андрей Клименко.



По словам директора по устойчивому развитию компании РУСАЛ Ирины Бахтиной, интенсив — пример коллаборации двух крупных социально ответственных компаний.



«Юбилейный пятый интенсив мы хотим посвятить теме социального воздействия: вместе с участниками понять, какие смыслы несут их проекты, какие позитивные изменения происходят при реализации социальных инициатив и как сделать эти изменения максимально устойчивыми. Для компаний, реализующих программы социальных инвестиций, очень важно быть нацеленными на изменения, осознавать, какой эффект они оказывают, какие проблемы решают», — отметила она.



Интенсив пройдет на площадке Zoom 13 марта с 10.00 до 14.00 по московскому времени. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться до 7 марта по ссылке. 14 марта лидеры некоммерческого сектора будут приглашены в коворкинг-центр «Точка кипения» (участие — по пригласительным билетам от организаторов).