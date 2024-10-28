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Торговый дом ММК увеличил в два раза продажи через маркетплейс

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2025. Торговый дом ММК увеличил в два раза продажи через маркетплейс и нарастил объемы металлообработки. За год было реализовано более 1,5 млн т металлопродукции, из них 150 тыс. т — через маркетплейс. Обработано на собственных производственных мощностях с последующей реализацией — 112 тыс. т товарной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Торговый дом ММК увеличил в два раза продажи через маркетплейс
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Онлайн-продажи, безусловно, самый быстрорастущий сегмент бизнеса. За год физический объем реализации через маркетплейс вырос более чем в 1,9 раза, количество заказов — на 30%, прибавилось почти 1200 клиентов. Из 150 тыс. т реализованной на маркетплейсе продукции 4200 т продано через мобильное приложение, число скачиваний которого в минувшем году превысило 1500», — сказал директор ТД ММК Григорий Щуров.

Торговый дом ММК состоит из 36 подразделений в ключевых металлопотребляющих регионах. Г. Щуров отметил, что собственные складские площади компании за год выросли с 99 до 112 тыс. кв. м. Общая емкость складов на данный момент составляет 450 тыс. кв. м.

В обозримом будущем ТД ММК планирует провести масштабную автоматизацию на своих площадках, включая завершение внедрения системы «Умный склад» (WMS) и улучшение функционала маркетплейса.
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