Торговый дом ММК увеличил в два раза продажи через маркетплейс

УрБК, Магнитогорск, 28.10.2024. За девять месяцев 2024 года продажи Торгового дома ММК (Магнитогорский металлургический ...28.08.2024 Мобильное приложение MMK для корпоративного маркетплейса стало номинантом всероссийского конкурса «Рейтинг Рунета»
УрБК, Магнитогорск, 28.08.2024. Мобильное приложение MMK-MARKET, разработанное для корпоративного маркетплейса ...05.06.2024 Объем онлайн-продаж ММК вырос в 2,7 раза за год
УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. Объем продаж Магнитогорского металлургического комбината (ММК) через маркетплейс MMK ...19.02.2024 «Торговый дом ММК» в 2023 году впервые за 15-летнюю историю реализовал рекордные 1,5 млн тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 19.02.2024. В 2023 году ООО «Торговый дом ММК» впервые за свою 15-летнюю историю реализовало ...21.06.2022 ММК увеличивает продажи на своем маркетплейсе
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличивает онлайн-продажи. Об ...