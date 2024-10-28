Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2025. Торговый дом ММК увеличил в два раза продажи через маркетплейс и нарастил объемы металлообработки. За год было реализовано более 1,5 млн т металлопродукции, из них 150 тыс. т — через маркетплейс. Обработано на собственных производственных мощностях с последующей реализацией — 112 тыс. т товарной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).«Онлайн-продажи, безусловно, самый быстрорастущий сегмент бизнеса. За год физический объем реализации через маркетплейс вырос более чем в 1,9 раза, количество заказов — на 30%, прибавилось почти 1200 клиентов. Из 150 тыс. т реализованной на маркетплейсе продукции 4200 т продано через мобильное приложение, число скачиваний которого в минувшем году превысило 1500», — сказал директор ТД ММК Григорий Щуров.Торговый дом ММК состоит из 36 подразделений в ключевых металлопотребляющих регионах. Г. Щуров отметил, что собственные складские площади компании за год выросли с 99 до 112 тыс. кв. м. Общая емкость складов на данный момент составляет 450 тыс. кв. м.В обозримом будущем ТД ММК планирует провести масштабную автоматизацию на своих площадках, включая завершение внедрения системы «Умный склад» (WMS) и улучшение функционала маркетплейса.