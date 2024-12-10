В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в рамках комплексного развития территории построят два детсада на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» построят жилой микрорайон на 11 тыс. человек. Проект ...21.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трех домов и детского сада на Вторчермете
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для ...24.07.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурге построят два детских сада и семь школ
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга по улицам Татищева, Плотников, Фролова возведут ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...