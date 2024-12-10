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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в рамках комплексного развития территории построят два детсада на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два новых детских сада на 400 мест. Проект межевания в рамках ранее утвержденной планировки участка в квартале улиц Металлургов — Юрия Исламова — Крауля — Лоцмановых утвердил градоначальник Алексей Орлов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

На этой территории построят дошкольные учреждения на 150 и 250 мест. Также, согласно ранее утвержденному плану, здесь будут возведены многоквартирные дома, наземные парковки, торговые и развлекательные учреждения. Проект предусматривает три этапа строительства.
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