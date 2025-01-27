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Вчера, 15:03

14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п

УрБК, Москва, 12.02.2025. 14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. Снижение затронуло преимущественно депозиты сроком на три и шесть месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

Отмечается, что в январе 2025 года ставки по вкладам снизили 12 финансовых организаций.

Ранее стало известно, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,47%.
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