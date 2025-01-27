14 российских банков в феврале снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п

УрБК, Москва, 12.02.2025. 14 крупных российских банков в I декаде февраля снизили ставки по вкладам на 0,08-0,3 п. п. ...27.01.2025 Ставки по вкладам в китайских юанях опустились ниже 5%
УрБК, Москва, 27.01.2025. Ставки по вкладам в китайских юанях в банках РФ опустились ниже 5%, сообщают аналитики ...24.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 21,52%
УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января ...17.01.2025 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 21,72%
УрБК, Москва, 17.01.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде января ...02.03.2011 Максимальный размер ставки по вкладам в крупнейших банках РФ опустился до 8,1% годовых
УрБК, Москва, 02.03.2011. Российские банки в конце февраля несколько снизили ставки по вкладам населения. Максимальный ...