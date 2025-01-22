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Вчера, 13:35

В Екатеринбурге автобусы стали выполнять почти на четверть больше рейсов

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Екатеринбурге автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы благодаря переходу на брутто-контракты. С 1 по 8 февраля (с момента перехода на покилометровую оплату) автобусы совершили на 4,6 тыс. рейсов больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает департамент инфорполитики города.

На данный момент специалисты муниципалитета работают над тем, чтобы перевозчики соблюдали расписание движения. Встречи с представителями транспортных компаний по разбору случаев опозданий проходят еженедельно. За несоблюдение графика на компании налагают штрафы.

Отметим, что переход на брутто-контракты позволил сохранить востребованные жителями маршруты, такие как: № 40 «ТЦ Леруа Мерлен — Уральский федеральный университет», № 62 «Южная подстанция — Дворец дзюдо», № 44 «Метро Ботаническая — Компрессорный микрорайон». На последнем маршруте количество автобусов увеличили с двух до семи-восьми.

Договоры нового типа стали инструментом в руках муниципалитета, с помощью которого со временем мегаполис сможет полностью контролировать перевозки внутри себя. В качестве объективного показателя потребности выступает объем пассажиропотока.
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