В Екатеринбурге автобусы стали выполнять почти на четверть больше рейсов

В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота аукциона на право заключения ...22.01.2025 В Екатеринбурге определили перевозчиков по 107 маршрутам общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Екатеринбурге девять перевозчиков заключат брутто-контракты. Они выиграли 32 лота ...09.01.2025 Администрация Екатеринбурга объявила аукционы по новой системе брутто-контрактов на 8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Администрация Екатеринбурга объявила аукционы для перевозчиков по 32 брутто-контрактам, ...23.12.2024 Администрация Екатеринбурга утвердила переход автобусного транспорта на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Власти Екатеринбурга утвердили переход автобусного транспорта на брутто-контракты. ...11.07.2024 Администрация Екатеринбурга разместила первые брутто-контракты на троллейбусные маршруты
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. В рамках разворачиваемой транспортной реформы в Екатеринбурге администрация города ...