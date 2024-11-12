В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет тематическая экскурсия «Союз двух любящих сердец» по постоянной экспозиции западноевропейского искусства. Мероприятие приурочено к празднику Дня святого Валентина, сообщает пресс-служба музея.Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева предложит гостям ознакомиться с экспонатами, которые посвящены любви. Слушатели узнают о Ливии Друзилле, имевшей власть над Цезарем, еще раз вспомнят историю отношений Наполеона Бонапарта и Жозефины де Богарне, восхитятся смелостью Витторио Альфьери и принцессы Луизы, графини Олбани.Экскурсия в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11.