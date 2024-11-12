В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...01.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 ноября состоится экскурсия для незрячих и слабовидящих посетителей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 ноября пройдет экскурсия ...15.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится кураторская экскурсия по проекту «Пермское посольство»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится кураторская ...12.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...15.08.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдет открытая экскурсия «Детективы прошлого» в честь Дня археолога
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится открытая ...