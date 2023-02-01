Запасы золота в российских банках сократились вдвое

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Потребление золота в Китае в предстоящие 10 лет может возрасти вдвое, прогнозируют эксперты Всемирного совета по золоту ...