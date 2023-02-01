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Запасы золота в российских банках сократились вдвое

УрБК, Москва, 11.02.2025. Запасы физического золота в российских банках в январе 2024 года сократились до уровня менее 40 т, сообщает РБК, ссылаясь на отчет, основанный на данных Центробанка.

Согласно статистике регулятора, на 1 января 2025 года на счетах, где учитываются остатки драгоценных металлов и камней, находилось 325,4 млрд руб. Учитывая цены на аффинированное золото, в кредитных организациях хранилось 38,1 т этого металла — вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда был зафиксирован трехлетний максимум.

Авторы отчета отмечают, что такой объем стал самым низким с июля 2022 года, когда российские банки увеличили экспорт золота для поддержки золотодобывающих компаний и аффинажных заводов. После достижения локального минимума запасы этого металла на балансах банков в основном увеличивались благодаря росту добычи и восстановлению объема торговли как внутри страны, так и за ее пределами.

По данным ЦБ, за 2024 год остатки на счетах учёта драгоценных металлов сократились на 23,6% в денежном выражении и на 46,4% в пересчёте на физическое золото, составив более 33 т. Последнее столь значительное сокращение запасов наблюдалось в 2020 году на фоне кризиса и пандемии.

Эксперты связывают причины уменьшения запасов золота с высокой ключевой ставкой ЦБ и рекордной стоимостью металла.
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