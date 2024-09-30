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Зарплаты продавцов-консультантов в Свердловской области за год выросли на 24%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. Зарплаты продавцов-консультантов в Свердловской области за 2024 год выросли на 24%, до 47 тыс. руб. Об этом сообщает сервис «Зарплата.ру».

В УрФО за прошедший год больше всего выросла оплата труда продавцов-консультантов в Челябинской области (+44%, до 49,5 тыс. руб.), Тюменской области (+31%, до 50,2 тыс.руб.) и Курганской области (+24%, до 44,9 тыс. руб.).

Среди других сотрудников ритейла в годовом отношении также в Свердловской области выросли зарплаты директоров магазинов (+16%, до 77,5 тыс.руб.), кассиров-операционистов (+12%, до 47,5 тыс.руб.) и товароведов (+11%, до 58,7 тыс. руб.).

Доля вакансий для ритейлеров с частичной занятостью в 2025 году выросла до 48%, против 19% в прошлом году. Доля вакансий, предполагающих полный рабочий день, снизилась с 65% до 38%. Количество откликов на предложения о работе с частичной занятостью выросло на 92%.
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