Зарплаты продавцов-консультантов в Свердловской области за год выросли на 24%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области в III квартале было открыто 124 тыс. вакансий, что на 12% больше ...19.04.2024 Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза
Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I квартале составило более 9 тыс. ед. ...19.04.2024 Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I ...19.03.2024 В Свердловской области в 2023 году зарплаты «синих воротничков» выросли на 23%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году средняя медианная зарплата, предлагаемая специалистам рабочих профессий, ...16.01.2024 Число вакансий с неполной занятостью в РФ за год выросло более чем на 60%
УрБК, Москва, 16.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в России за год увеличилось на 63%. Об этом пишет ...