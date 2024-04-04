Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I квартале составило более 9 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании hh.ru. При этом большая доля вакансий с частичной занятостью приходится на курьеров (24%). В 11% случаев ищут продавцов-консультантов, в 7% — водителей, в 5% — учителей, в 4% — упаковщиков или мерчендайзеров. Согласно исследованию сервиса, медианная зарплата в вакансиях с частичной занятостью в регионе в I квартале составила 70,5 тыс. руб., что на 61% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, в УрФО работодатели стали чаще рассматривать в качестве временных сотрудников соискателей с 14 лет. Так, подобных вакансий в I квартале стало на 50% больше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Согласно данным сервиса, в ближайшие три месяца планируют искать подработку 44% опрошенных свердловчан. Для сравнения: в IV квартале 2023 года такой ответ дало 52% респондентов.

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