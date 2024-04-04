Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I ...04.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло на 44%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. ...29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...26.03.2024 На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...17.01.2024 Более 50% жителей Среднего Урала планируют искать подработку в ближайшие три месяца
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Свердловской области 52% жителей собираются искать подработку в ближайшие три месяца. ...