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Вчера, 10:04

Более 50% жителей Среднего Урала планируют искать подработку в ближайшие три месяца

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Свердловской области 52% жителей собираются искать подработку в ближайшие три месяца. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Кроме того, согласно опросу сервиса, у 9% респондентов из Среднего Урала уже есть подработка. 35% сказали, что не планируют прибегать к дополнительным источникам заработка, а 4% затруднились с ответом.

По Уральскому федеральному округу о подработке задумывается 49% респондентов, а в целом по России — 46%.

Согласно исследованию, в основном о желании искать подработку говорят опрошенные возрастом до 18 лет и люди 55 лет и старше (по 50%). При этом 48% респондентов от 18 до 24 лет не рассматривают для себя возможности дополнительного заработка.

Что касается профессиональных сфер, наиболее часто задумываются о поиске подработки юристы (57%), сотрудники из категорий «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Финансы, бухгалтерия» (по 55%), «Безопасность» и «Наука, образование» (по 53%).

По данным сервиса, на сегодняшний день в регионе открыто почти 7 тыс. вакансий с подработкой. В основном ищут курьеров (19%), продавцов-консультантов (13%), упаковщиков (8%), водителей (7%) и операторов call-центров (4%).
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