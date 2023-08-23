Более 50% жителей Среднего Урала планируют искать подработку в ближайшие три месяца

В Свердловской области 48% опрошенных граждан рассказали, что допускают поиск подработки в дополнение к основному ...23.08.2023 Половина работающих свердловчан рассматривают вариант поиска подработки
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В Свердловской области 48% опрошенных граждан рассказали, что допускают поиск ...19.09.2022 В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ...23.06.2022 Более 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в подработке
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Большинство жителей Свердловской области заинтересованы в дополнительных источниках ...26.10.2021 Более половины жителей Екатеринбурга предпочитает подработку кредитам
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. В Екатеринбурге 54% жителей в случае появления дополнительной финансовой потребности ...