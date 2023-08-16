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Вчера, 10:02

Половина работающих свердловчан рассматривают вариант поиска подработки

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В Свердловской области 48% опрошенных граждан рассказали, что допускают поиск подработки в дополнение к основному заработку в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего об этом говорили представители сфер «Наука, образование» (62%), «Юристы» (59%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (58%), сообщается в исследовании hh.ru.

Уже имеют подработку 10% респондентов. В основном такой ответ давали работники сегментов «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Наука, образование» (по 12%).

Не намерены искать дополнительный источник заработка 40% свердловчан. Чаще всего об этом заявляли представители сфер «Высший менеджмент» (53%), «Безопасность» и «Управление персоналом, тренинги» (по 48%).

«Сегодня в Свердловской области открыто почти 5 тыс. вакансий, предлагающих формат подработки — по несколько часов в день, по выходным или по вечерам, а также разовые задания. Чаще всего это вакансии для продавцов, курьеров, менеджеров по продажам и операторов call-центров. Опыт работы в 76% случаев не требуется», — отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
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