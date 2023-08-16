Половина работающих свердловчан рассматривают вариант поиска подработки

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...19.09.2022 В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ...23.06.2022 Более 50% жителей Среднего Урала заинтересованы в подработке
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Большинство жителей Свердловской области заинтересованы в дополнительных источниках ...