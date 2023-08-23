УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:28

Почти половина свердловчан ищет подработку на осень

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Почти каждый второй житель Свердловской области ищет подработку на осень. Это следует из итогов опроса, проведенного сервисом онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Дополнительную подработку намерены найти 48% респондентов. Своей основной работы хватает 41,1% свердловчан. Еще 6% не определились.

Среди работников различных профессиональных сфер наибольшую потребность в поиске дополнительной занятости для поддержания своего финансового положения демонстрируют представители индустрии искусства и масс-медиа. Согласно результатам опроса, две трети респондентов из данной категории (61%) выразили намерение найти подработку.

На втором месте по уровню потребности в дополнительном заработке находятся специалисты в области красоты и фитнеса, где аналогичный показатель составил 60% опрошенных. Третье место в рейтинге профессий, представители которых на текущий момент рассматривают возможность поиска подработки, занимают медицинские работники и преподаватели. В обеих категориях 58% респондентов подтвердили намерение найти дополнительный источник дохода в осенний период.

«Среди регионов Урала чаще всего уже сейчас имеют подработку жители Тюменской области (8%), а реже всего об этом заявляли работники из Ханты-Мансийского автономного округа (4%). При этом на будущее хотели бы найти дополнительный источник дохода, помимо основной работы, большинство трудящихся Тюменской области (48,4%), а меньше всего этим озабочены жители Челябинской области (42%)», — пояснила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
