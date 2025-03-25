В Свердловской области отмечается дефицит продавцов-консультантов и кассиров

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. На рынке труда Свердловской области отмечается острый дефицит специалистов, которые работают в сфере розничной торговли. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.



На одну вакансию в этой сфере в среднем приходится всего 1,6 резюме, при этом нормой считается уровень от 4 до 7,9 активных резюме на вакансию.



Больше всего свердловским компаниям не хватает продавцов-консультантов и кассиров (1,5 резюме на вакансию), директоров магазинов (1,5), товароведов (1,6), мерчандайзеров (2,5) и администраторов магазина и торгового зала (2,9). При этом работодатели, как правило, не испытывают сложностей с привлечением супервайзеров (9,3 резюме на вакансию) и промоутеров (15,4).



Средняя зарплата в сфере розничной торговли Свердловской области составляет 52,5 тыс. руб. в месяц. За последний год этот показатель вырос на 12%.