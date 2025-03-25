В Свердловской области отмечается дефицит продавцов-консультантов и кассиров

В Свердловской области спрос на персонал в феврале снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ...25.03.2025 В Свердловской области спрос на персонал за год снизился на 19%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. В Свердловской области спрос на персонал в феврале снизился на 19% по сравнению с ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан приходится 2,3 резюме, что в два раза ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан ...15.04.2021 Наименее высокая конкуренция на рынке труда Среднего Урала отмечается в сферах «Госслужба» и «Медицина»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. В Свердловской области уровень конкуренции среди соискателей составляет 3,6 резюме на ...