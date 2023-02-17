Российские власти готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками

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Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера

Кибермошенники при звонках гражданам начали использовать иностранные телефонные номера, которые схожи с российскими. ...

Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера

УрБК, Москва, 17.02.2023. Кибермошенники при звонках гражданам начали использовать иностранные телефонные номера, ...

Роскомнадзор предлагает запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях и мессенджерах

УрБК, Москва, 25.03.2021. Роскомнадзор предлагает запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров ...

Операторы могут получить возможность продавать sim-карты через интернет

УрБК, Москва, 23.01.2017. Операторы связи с 2019 года могут получить возможность заключать договоры с абонентами об ...

В рамках борьбы с терроризмом суммы интернет-платежей могут быть ограничены

УрБК, Москва, 15.01.2014. Депутаты Госдумы в рамках борьбы с терроризмом предлагают ограничить суммы переводов ...