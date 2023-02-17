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Вчера, 17:55

Российские власти готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками

Власти РФ готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками. Он затронет десятки законов и нормативно-правовых актов. В документе, предложенном к рассмотрению комиссии правительства по законопроектной деятельности, содержатся несколько десятков мер против распространенных схем мошенничества, пишет РБК.

Среди предложенных мер — запрет на использование иностранных мессенджеров для служебных целей и коммуникации с гражданами для сотрудников госорганов, операторов связи и других. Для использования отечественных мессенджеров будет необходима идентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), в том числе, для крупных маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг.

Также будет введена обязательная маркировка звонков с международных номеров от организаций и виртуальных АТС, следствие получит возможность получать сведения от операторов по запросу, а также будут предприняты прочие меры для борьбы с кибермошенниками и защите личных данных и средств граждан.

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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