В Свердловской области за год вырос спрос бизнеса на виртуальные АТС

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. В 2024 году бизнес Свердловской области стал активнее подключать виртуальные автоматические телефонные станции (АТС), которые помогают управлять всеми входящими вызовами. Аналитики мобильного оператора T2 связывают рост спроса с продолжающимся трендом на автоматизацию рабочих процессов. Интерес к инструменту в особенности вырос у представителей ритейла, сферы услуг и гостинично-ресторанного бизнеса.
АТС применяется для автоматизации работы со входящими звонками — при большом объеме звонков от клиентов умная телефония автоматически распределяет нагрузку между сотрудниками бизнеса. В корпоративную АТС
от Т2 заложен дополнительный функционал. К примеру, можно убрать гудки во время вызова, заменив их на голосовое приветствие, которое поможет клиенту получить информацию без привлечения менеджера. А при первом обращении, например, можно отправлять SMS-визитку.
Данный сервис позволяет вести запись звонков, анализировать диалоги между сотрудником и клиентом, транскрибируя весь разговор в текст. Кроме того, звонки синхронизируются с CRM-системами бизнеса, что позволяет вести весь спектр взаимодействий с клиентом в одном окне. А в случае, если компания заменит сотрудника, АТС сохранит всю историю взаимодействия с конкретным клиентом.
Спрос на корпоративную АТС T2 вырос в условиях продолжающегося тренда на автоматизацию рабочих процессов малым и средним бизнесом Свердловской области. Чаще всего умную телефонию подключают компании из сфер услуг, HoReCa (гостинично-ресторанного бизнеса) и ритейла.
Так, инструментом воспользовалась компания, занимающаяся грузоперевозками, чтобы минимизировать количество пропущенных вызовов и повысить качество работы с клиентами. Благодаря корпоративной АТС было установлено голосовое приветствие, настроена переадресация на отдел, в котором несколько сотрудников отвечают на звонки, подключена запись звонков для контроля качества работы с клиентами. Бизнес также настроил функцию обратного вызова, с помощью которой клиенты могут не ожидать ответа на линии, а получить звонок от компании позже. Помимо всего прочего, клиент получил удобный интерфейс, позволяющий просматривать всю статистику за выбранный период по всем вызовам. В итоге бизнес смог повысить качество общения сотрудников с клиентами, что привело к росту продаж услуг.
Руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» T2 Татьяна Филиппова рассказала, что на данный момент корпоративная АТС — один из наиболее востребованных инструментов T2 у бизнес-клиентов оператора.
«Для предпринимателей каждый покупатель на счету, и никто не хочет упускать заказы из-за пропущенного звонка или некачественного обслуживания сотрудником. Для того, чтобы не допускать подобного, и нужна умная телефония. Но раньше она была доступна только крупным компаниям, у кого были ресурсы и квалифицированные сотрудники для физической организации собственной АТС, ведь это технически сложная система. Сейчас настройка не требует специально обученного сотрудника, все подключается просто и быстро. А положительное влияние на бизнес клиента от использования этой услуги не заставит себя долго ждать», — считает Татьяна Филиппова.Реклама. Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, ERID: 2Vtzqw6v6y7