В Свердловской области за год вырос спрос бизнеса на виртуальные АТС

Материалы по теме

Уральские предприниматели рассказали, как справляются с вызовами с помощью диджитал-инструментов

УрБК, 13.11.2024. Нехватка кадров, пропущенные звонки от клиентов и упущенные продажи, высокая стоимость привычных ...

Бизнес в цифре: как телеком-сервисы помогают предпринимателям повышать продажи и находить сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 15.10. 2024. Мобильный оператор T2 проанализировал основные тренды развития рынка услуг для ...

«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС»

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. «МегаФон» первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления ...

«МегаФон»: Уральские предприниматели чаще других используют виртуальные «облака»

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2016. По данным оператора «МегаФон», в этом году именно среднеуральские компании и бизнесмены ...

«МегаФон»: число компаний, открывших «горячие линии» и справочные службы, выросло в 8 раз

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2015. На Урале растет доля предприятий, выбирающих единые номера для работы «горячих линий» и ...