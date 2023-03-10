Уровень одобрения потребкредитов россиянам снизился до 5%

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. В Челябинской области в январе 2023 года выдали 24 тыс. 067 потребительских кредитов. Это ...20.10.2020 В III квартале 2020 года количество выданных потребкредитов в Челябинской области снизилось до 109 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество выданных потребительских кредитов в Челябинской ...20.10.2020 В III квартале 2020 года количество выданных потребкредитов в Свердловской области снизилось на 30,1%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество выданных потребительских кредитов в Свердловской ...21.04.2020 В Свердловской области в марте было одобрено чуть меньше трети заявок на розничные кредиты
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2020. В Свердловской области в марте 2020 года было одобрено 31,9% заявок на кредиты, что на ...08.06.2017 Уровень одобренных заявок на получение кредитов снизился еще на 3%
УрБК, Москва, 08.06.2017. С начала 2017 года, несмотря на рост объема выдач необеспеченных кредитов, в банках ...