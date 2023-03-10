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Уровень одобрения потребкредитов россиянам снизился до 5%

УрБК, Москва, 10.02.2025. Уровень одобрения потребкредитов россиянам в январе упал до 5%, что является новым историческим минимумом. В январе 2024 года этот показатель составлял 22%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Кредитные организации и другие аналитические агентства подтверждают резкое падение количества одобренных кредитов, а также снижение спроса на них, связывая это с жесткой кредитно-денежной политикой Центробанка. Эксперты также солидарны в том, что при сохранении высокой ключевой ставки в ближайшее время ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится.

«Таким образом, с одной стороны, количество заявок на кредиты снижается, так как рост ставок заставляет многих граждан отказываться от привлечения необеспеченных займов, а с другой — уровень одобрения запросов на кредиты также существенно падает. Так, в декабре 2024-го этот показатель по необеспеченным ссудам был на уровне 20%», — сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По данным ВТБ, в январе текущего года было одобрено в два раза меньше кредитов, чем в январе прошлого года, а спрос снизился на 30%.

Frank RG приводит предварительные данные за январь, согласно которым общая сумма выданных кредитов (ипотека, наличные, автокредиты, pos-кредиты) составила 441 млрд руб., что является минимумом с апреля 2022 года.

Отметим, что в связи со снижением уровня одобрения кредитов банками значительно выросла доля займов, выдаваемых МФО. В декабре 2024 года, по данным «Скоринг бюро», она составила 70% от общего объема выдачи.
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