Уровень одобрения потребкредитов россиянам снизился до 5%

УрБК, Челябинск, 10.03.2023. В Челябинской области в январе 2023 года выдали 24 тыс. 067 потребительских кредитов. Это ...

На Южном Урале число выданных потребкредитов в январе снизилось на 31,8%

УрБК, Челябинск, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество выданных потребительских кредитов в Челябинской ...

В III квартале 2020 года количество выданных потребкредитов в Челябинской области снизилось до 109 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество выданных потребительских кредитов в Свердловской ...

В III квартале 2020 года количество выданных потребкредитов в Свердловской области снизилось на 30,1%

В Свердловской области в марте было одобрено чуть меньше трети заявок на розничные кредиты

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2020. В Свердловской области в марте 2020 года было одобрено 31,9% заявок на кредиты, что на ...