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На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-95 на АЗС в Свердловской области с 27 января по 3 февраля 2025 года увеличились на 0,11%, до 59,09 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,09%, до 54,86 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 не изменились (82,20 руб.).

Цены на дизельное топливо в регионе увеличилась на 0,17%, до 70,57 руб. за литр.
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