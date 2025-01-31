На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 ...17.01.2025 Бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю подорожал на 0,23%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, ...19.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...25.02.2022 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,17%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...