На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-95 на АЗС в Свердловской области с 27 января по 3 февраля 2025 года увеличились на 0,11%, до 59,09 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,09%, до 54,86 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 не изменились (82,20 руб.). Цены на дизельное топливо в регионе увеличилась на 0,17%, до 70,57 руб. за литр.

Материалы по теме

На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,08%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 ...

Бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю подорожал на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, ...

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...

Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,17%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...