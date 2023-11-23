Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 ноября не изменились и составили 67,15 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,01%, до 49,31 руб. Стоимость бензина АИ-95 не изменилась и составила 53,17 руб. Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,18%, до 63,23 руб.

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