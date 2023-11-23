Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...26.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...19.11.2021 Дизельное топливо на АЗС Среднего Урала за неделю подорожало на 2,67%
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...12.11.2021 Цены на все виды топлива на АЗС Свердловской области за неделю практически не изменились
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...27.08.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,39%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 16 ...