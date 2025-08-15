УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:06

На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 11 по 18 августа 2025 года выросли на 0,14%, до 57,58 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,13% (до 61,91 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо не изменились (82,92 руб. за литр и 71,31 руб. за литр соответственно).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.08.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 4 по 11 августа 2025 года ...

08.08.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,13%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 с 28 июля по 4 августа 2025 года ...

23.05.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 12 по 19 ...

05.05.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 21 по 28 ...

21.04.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,05%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-95 в Свердловской области с 7 по 14 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.