На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,14%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 11 по 18 августа 2025 года выросли на 0,14%, до 57,58 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,13% (до 61,91 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо не изменились (82,92 руб. за литр и 71,31 руб. за литр соответственно).