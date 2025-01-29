На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года COVID-19 заразились 132 человека. Это на 12,5% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразился 151 человек).



За указанный период в регионе количество госпитализаций незначительно выросло до 15 человек (неделей ранее — 14). Свердловчан, умерших из-за коронавируса, в этот период не было.



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей, количество поправившихся пациентов также уменьшилось на 4,9% по сравнению с предыдущим периодом. Число госпитализаций при этом, напротив, возросло (+3,4%).



Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 20 человек (неделей ранее — 21).