На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...22.01.2025 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 193 человека
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 ...14.01.2025 На Среднем Урале число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 ...09.01.2025 Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю снизилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 декабря ...25.12.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 852 человека
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 ...