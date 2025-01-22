На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 января 2025 года COVID-19 заразился 151 человек. Это на 21,7% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 193 человека).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умерли два человека, госпитализированы 14 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций снизилось на 44%.



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 14,8% по сравнению с предыдущей неделей, количество госпитализаций также снизилось на 4%. При этом уменьшилось и число поправившихся пациентов, их стало на 14,3% меньше по сравнению с предыдущим периодом.



Всего в России от COVID-19 за этот период скончался 21 человек (неделей ранее — 43).