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В Академическом районе Екатеринбурга 8 декабря пройдет Лыжня России-2025

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района в субботу, 8 февраля, в девятый раз пройдет спортивное семейное соревнование «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга 8 декабря пройдет Лыжня России-2025

В мероприятии примет участие генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Ожидается, что в этом году соревнования в Академическом районе посетит глава города Алексей Орлов. Также в забеге примут участие знаменитые лыжники: депутат Государственной Думы РФ Антон Шипулин и заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации города Екатеринбурга Иван Алыпов. Мероприятие начнется в 10.00 по адресу ул. Академика Сахарова, 47.

Отметим, что ведущий девелопер территории Академического района по традиции выступит организатором соревнований. Застройщик на протяжении уже почти десятилетия активно поддерживает любые спортивные мероприятия для жителей района и пропагандирует здоровый образ жизни. Слова руководителей компании подтверждаются делом: в восьмом районе городе активно развивается спортивная и досуговая инфраструктура для взрослых и детей.
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