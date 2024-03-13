В Академическом районе Екатеринбурга 8 декабря пройдет Лыжня России-2025

В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля состоится семейное спортивное соревнование «Лыжня России»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района 10 февраля в восьмой раз ...