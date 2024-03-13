В Академическом районе Екатеринбурга 8 декабря пройдет Лыжня России-2025

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия ...30.01.2024 В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля состоится семейное спортивное соревнование «Лыжня России»
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района 10 февраля в восьмой раз ...13.02.2023 «Лыжня России» в Академическом
В Преображенском парке 1,5 тыс. жителей Екатеринбурга приняли участие в 41-й гонке «Лыжня России» ...08.02.2018 В Академическом районе Екатеринбурга пройдет «Лыжня России»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2018. В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля 2018 года состоится массовая лыжная ...17.02.2017 В Академическом районе пройдет праздник «Лыжня России»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2017. В выходные, 18 февраля, в Академическом районе пройдет традиционный спортивный праздник ...