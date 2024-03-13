В Екатеринбурге демонтируют более 1,3 тыс. незаконно установленных киосков

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...

В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов

В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов

В Екатеринбурге с начала 2020 года на владельцев нелегальных торговых объектов наложили штрафы на сумму более 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Екатеринбурге в 2020 году вынесено из города 230 незаконных нестационарных объектов. ...