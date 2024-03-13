В Екатеринбурге демонтируют более 1,3 тыс. незаконно установленных киосков

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Екатеринбурге демонтируют 1 тыс. 308 незаконно установленных киосков. Также ...13.03.2024 В Екатеринбурге на Совете неравнодушных обсудили новую схему размещения нестационарных торговых объектов
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» прошло обсуждение новой схемы размещения ...07.02.2023 В Екатеринбурге демонтируют 110 незаконных киосков и павильонов
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова руководители районных администраций ...06.10.2020 В Екатеринбурге с начала 2020 года на владельцев нелегальных торговых объектов наложили штрафы на сумму более 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2020. В Екатеринбурге в 2020 году вынесено из города 230 незаконных нестационарных объектов. ...15.02.2012 Подготовкой новой схемы размещения в Екатеринбурге киосков займутся депутаты городской думы Эдуард Романовский, Игорь Пехотин и Игорь Володин
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2012. На заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и ...