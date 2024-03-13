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Вчера, 12:00

В Екатеринбурге демонтируют более 1,3 тыс. незаконно установленных киосков

В Екатеринбурге демонтируют 1 тыс. 308 незаконно установленных киосков. Также планируется сократить сроки сноса таких объектов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

По словам директора департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, в 2025 году истекает срок аренды территории для 1 тыс. 390 из 1 тыс. 668 нестационарных торговых объектов (НТО), включенных в схему размещения. Из них нормам по размещению соответствует только 82. Таким образом, по окончании срока аренды остальные ларьки подвергнутся демонтажу.

Также М. Чаплыгин внес на рассмотрение комиссии гордумы по экономическому развитию, инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности предложение снизить сроки добровольной ликвидации незаконных НТО с 5 суток до 24 часов для крупных объектов и до 3 часов для легко устанавливаемых торговых конструкций.

«Вопрос давно назрел. В городе, перенасыщенном качественными торговыми площадями, продолжает работать сектор нестационарной торговли, большая часть объектов которого не соответствуют действующим федеральным нормам размещения и, фактически, являются незаконными», — отметил Максим Чаплыгин.

Члены комиссии поддержали инициативу, теперь предложение будет рассмотрено на заседании гордумы.
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