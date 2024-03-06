В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети возле ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге участники Совета по развитию общественных пространств обсудили ...16.02.2024 В Свердловской области в рамках программы благоустройства построены и модернизированы 200 парков
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области за время действия федерального проекта «Формирование комфортной ...21.06.2023 В Екатеринбурге презентовали план благоустройства участка набережной Исети на Уктусе
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Екатеринбурге продемонстрировали концепцию благоустройства участка набережной Исети ...05.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты развития набережной Исети
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...20.06.2017 Градсовет Екатеринбурга рассмотрит проекты благоустройства набережной Исети и строительства ТРЦ на Эльмаше
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2017. Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга 22 июня ...