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В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети возле ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети возле ЦПКиО. Концепция обновления участка вдоль пересечения Базового переулка и ул. Луганской обсуждалась на заседании совета по развитию общественных пространств, департамент информполитики города.

Благоустроить предлагается неухоженную зеленую зону общей площадью 36 тыс. кв. м. Облагораживание данного пустыря — часть проекта по созданию 42 км прогулочной зоны вдоль Исети и обустройству близлежащих пространств на всем протяжении набережной, запущенного главой города Алексеем Орловым.

«Прогулочная зона «От ВИЗа до НИЗа» — большой и важный для нашего города проект. Прибрежное пространство возле ЦПКиО им. Маяковского обладает огромным рекреационным потенциалом. В перспективе эта локация может превратиться в полноценный небольшой парк. Благоустройство станет частью проекта по строительству жилого квартала на правой стороне Исети», — отметил директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

Территорию для благоустройства собираются разделить на 10 зон. Среди них: прогулочная, спортивная, природная, развлекательная и для выгула собак.

Пространство для выгула и тренировки питомцев займет площадь 3,5 тыс. кв. м в южной части. Это будет самая большая собачья площадка в городе.

В спортивной зоне будет обустроена многофункциональная площадка и моторик-парк с горками и скалодромами площадью более 2 тыс. кв. м. Также будут проложены дорожки, установлено освещение и отремонтирован мост через реку.

Видовое разнообразие зеленой зоны планируется сохранить, проведя санитарную вырубку и дополнительно посадив 107 ив, сосен, лип и яблонь.
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