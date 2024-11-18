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Первое место по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году заняла ГК «КОРТРОС»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Первое место по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 заняла ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»). Такие данные приведены в отчете сервиса bnMAP.pro.

Так, в Екатеринбурге в прошлом году в общей сложности ГК «КОРТРОС» реализовала 2 тыс. 545 лотов общей площадью 102 тыс. 005 кв. м. Общий объем проданной недвижимости в Екатеринбурге составил 1,17 млн кв. м, с общим количеством сделок в 25 тыс. 321 шт. Доля ГК «КОРТРОС» на рынке достигла 10,1% по количеству реализованных лотов, что делает ее крупнейшим игроком среди застройщиков города Екатеринбурга.

По статистике наибольшим спросом пользовались квартиры площадью 35–40 кв. м, на которые пришлось почти 15% сделок. Еще 33% сделок забрали лоты стоимостью от 4 до 6 млн руб.

Первое место по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году заняла ГК «КОРТРОС»
Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»

Напомним, ГК «КОРТРОС» активно развивает Академический район Екатеринбурга, предлагая новоселам жилье с современной инфраструктурой, благоустроенной средой и удобной транспортной доступностью. Эксперты отмечают, что спрос на квартиры в этом районе продолжает расти, а динамика продаж подтверждает высокий уровень доверия покупателей к девелоперу.
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