Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев вошел в топ-5 всероссийского рейтинга «Персона» 2024

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Первое место по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 заняла ГК «КОРТРОС» (в ...21.12.2022 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг застройщиков по количеству проданных квартир в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. ГК «КОРТРОС» стала лидером рейтинга застройщиков по количеству проданных квартир в ...03.06.2022 ГК «КОРТРОС» вошла в топ-10 рейтинга застройщиков по числу сделок с участием Сбербанка
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Группа компаний «КОРТРОС» вошла в десятку лучших рейтинга застройщиков по числу сделок ...07.06.2019 Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил премию «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Персона № 1»
УрБК, Москва, 07.06.2019. Президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий получил международную премию «Рекорды рынка ...12.04.2017 Коротко о событиях месяца
13 апреля в 11.00 в Екатеринбурге (БЦ «Палладиум», ул. Хохрякова,10) состоится встреча руководства ГК «КОРТРОС» и АО ...