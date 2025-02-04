Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев вошел в топ-5 всероссийского рейтинга «Персона» 2024

Первое место по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году заняла ГК «КОРТРОС»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Первое место по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 заняла ГК «КОРТРОС» (в ...