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Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев вошел в топ-5 всероссийского рейтинга «Персона» 2024

УрБК, Москва, 17.03.2025. Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев вошел в топ-5 самых влиятельных фигур в сфере жилой недвижимости по итогам всероссийского рейтинга «Персона» 2024. Перечень был составлен усилиями специалистов RQ Index и премии Urban, сообщает пресс-служба группы компаний.

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев вошел в топ-5 всероссийского рейтинга «Персона» 2024

«Персона» — рейтинг, в который входят самые влиятельные фигуры в сфере жилой недвижимости. Для его составления проводится анализ первых лиц ведущих девелоперских предприятий России, а система оценки строится на двух ключевых параметрах: эффективность управления и влияние в медиапространстве. Результаты рейтинга складываются из совокупности показателей личности, оказывающих влияние на девелопмент. Они отражают как успешность реализованных стратегий, так и способность задавать вектор развития отрасли. Всего в рейтинг попали 100 выдающихся личностей, демонстрирующих наиболее значительный вклад в недвижимость.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге в прошлом году ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») в общей сложности реализовала 2 тыс. 545 лотов общей площадью 102 тыс. 005 кв. м. Общий объем проданной недвижимости в Екатеринбурге составил 1,17 млн кв. м, с общим количеством сделок в 25 тыс. 321 шт. Доля ГК «КОРТРОС» на рынке достигла 10,1% по количеству реализованных лотов, что делает ее крупнейшим игроком среди застройщиков города Екатеринбурга.

Напомним, ГК «КОРТРОС» активно развивает Академический район Екатеринбурга, предлагая новоселам жилье с современной инфраструктурой, благоустроенной средой и удобной транспортной доступностью. Эксперты отмечают, что спрос на квартиры в этом районе продолжает расти, а динамика продаж подтверждает высокий уровень доверия покупателей к девелоперу.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»
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