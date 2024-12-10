Застройщик «РСГ-Академическое» получил от администрации Екатеринбурга награду за реализацию программы «Пять шагов для городов»

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Администрация города Екатеринбурга наградила «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области) за активное участие в реализации всероссийской программы «Пять шагов для городов», направленной на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи, сообщает пресс-служба компании.«Екатеринбург получил премию как «Лучший город миллионник» в силу того, что от нас было заявлено больше всего проектов, это означает высокую инициативность и активность наших горожан», — отметил и. о. заместителя главы Екатеринбурга Алексей Предеин.В Академическом районе застройщик «РСГ-Академическое» реализовал несколько пунктов программы: высадка новых деревьев и организация субботников для очистки берегов реки Патрушихи. Застройщик также проводил различные фестивали и благоустройство территорий. Так, на набережной, между улицами Вильгельма де Геннина и Рябинина, были обустроены три аллеи для отдыха горожан.«Наша компания поддержала программу «Пять шагов для городов» в том числе и потому, что мы увидели в этом прекрасную возможность улучшить Академический район. Мы уверены, что, создавая окружающую эстетику, мы способствуем тому, что жители района получают больше положительных эмоций, и, в конечном итоге, чувствуют себя более счастливыми», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.Федеральная программа состоит из пяти шагов, которые фокусируются на одной из тем: жилые районы, экология, тактический урбанизм, городское здоровье и событийная программа города. Цель программы: позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья.