Застройщик «РСГ-Академическое» получил от администрации Екатеринбурга награду за реализацию программы «Пять шагов для городов»

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Проект жилого комплекса «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом ...15.05.2023 Застройщик Академического района к 300-летию Екатеринбурга реализует программу «5 шагов благоустройства»
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, ...14.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил программу «Пять шагов для города»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план реализации программы «Пять шагов для ...02.09.2022 В Екатеринбурге проведут конкурс среди предпринимателей к 300-летнему юбилею города
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В Екатеринбурге планируют провести конкурс среди предпринимателей к 300-летнему юбилею ...25.03.2022 В компании «РСГ-Академическое» назначили нового директора по маркетингу и продажам
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. ГК «КОРТРОС» объявила о кадровых перестановках управленческого состава в своем ...