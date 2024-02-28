Электронные кошельки могут включить в систему страхования вкладов

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ отозвал лицензию у зарегистрированного в Тверской области банка «Гефест» (по величине ...

Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»

«Объединение самозанятых России» просит президента РФ Владимира Путина рассмотреть новый механизм вывода денег с QIWI-кошельков

УрБК, Москва, 26.02.2024. В сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств ...

АСВ: В системе QIWI зарегистрировано 9,3 млн виртуальных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.02.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов ...

ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется

УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных ...