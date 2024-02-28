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Электронные кошельки могут включить в систему страхования вкладов

УрБК, Москва, 04.02.2025. Центробанк РФ совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) разработали поправки о включении электронных кошельков в систему страхования вкладов. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает страхование средств на электронных кошельках до 1,4 млн руб. Документ был направлен в Госдуму в январе 2025 года.

Идея страхования электронных кошельков впервые была озвучена в феврале 2024 года после отзыва лицензии у КИВИ Банка, который активно работал с такими кошельками. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что застраховать средства на идентифицированных кошельках является целесообразным шагом. По ее словам, лимит в 1,4 млн руб. является адекватным для защиты клиентов.

Поправки в текущее законодательство предусматривают расширение системы страхования вкладов на электронные кошельки. Так, держатели электронных кошельков смогут рассчитывать на выплаты в случае отзыва лицензии у эмитента, аналогично тому, как это работает для банковских вкладов. В настоящий момент клиенты могут получить компенсацию до 1,4 млн руб. Также рассматривается возможность повышения этого лимита до 3 млн руб.

Отмечается, что воспользоваться страховкой смогут только те пользователи, которые прошли процесс идентификации своих кошельков. Это условие позволит гарантировать безопасность средств и повысить доверие клиентов к электронным платежным системам.
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