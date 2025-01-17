В Екатеринбурге поставили на кадастровый учет «Дацюк Арену» и «УГМК Арену»

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. Специалисты управления Росреестра по Свердловской области поставили на кадастровый учет два ледовых стадиона в Екатеринбурге — «Дацюк-Арену» (вторая очередь) и «УГМК-Арену». Оба объекта возводились при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики региона.



Напомним, что строительство второй очереди «Дацюк Арены» (площадь объекта составляет 9 тыс. кв. м) завершили в середине января. В новом здании построили трансформируемое ледовое поле размером 61*26 м, жилой блок для спортсменов, столовую, пункт проката коньков, раздевалки и душевые, зоны отдыха, тренерские и административные помещения.



Многофункциональная площадка «УГМК-Арены» (112 тыс. кв. м) способна принять 12 тысяч зрителей на спортивные мероприятия и 15 тысяч зрителей на концерт. Помимо хоккейных матчей, здесь планируется проведение турниров по таким видам спорта, как фигурное катание, керлинг, спортивная гимнастика, футбол, волейбол, бокс и другим дисциплинам. Кроме того, арену будут использовать для организации концертов, выставок и шоу-программ.