В Екатеринбурге поставили на кадастровый учет «Дацюк Арену» и «УГМК Арену»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...13.12.2024 Власти Свердловской области выделят на стройки Екатеринбурга более 2 млрд руб
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Власти Свердловской области выделят Екатеринбургу более 2 млрд руб. Средства будут ...05.09.2024 В Екатеринбурге строительство «Дацюк Арены» завершено более чем на 50%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал стройплощадку нового ...23.11.2015 Новую ледовую арену на территории стадиона «Юность» в Екатеринбурге построят к августу 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2015. Новую ледовую арену на территории стадиона «Юность» в Екатеринбурге построят к августу ...12.04.2012 Роман Абрамович подарил омскому «Авангарду» крупнейшую хоккейную арену Сибири
Инвестиционная компания Millhouse Capital, которая занимается управлением активов российского миллиардера Романа ...